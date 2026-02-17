17 Fevral 2026
AZ

Yurgen Klopp İngiltərədə işləməkdən imtina edir

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 Fevral 2026 01:27
132
Yurgen Klopp İngiltərədə işləməkdən imtina edir

“Liverpul”un sabiq baş məşqçisi Yurgen Kloppun agenti Mark Kositske, alman mütəxəssisin məşqçiliyə qayıtması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Klopp 2024-cü ilin yayında “Liverpul”un baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb və hazırda “Red Bull” şirkətində qlobal futbol rəhbəri vəzifəsini tutur.

“Red Bull”a qoşulmazdan əvvəl Yurgen ABŞ və ya İngiltərə milli komandalarını məşq etdirə bilərdi. Əgər Yulian Nagelsmann orada olmasaydı, Almaniya milli komandasını da. Hətta “Çelsi” və “Mançester Yunayted” də sorğular göndərdilər, baxmayaraq ki, Yurgen İngiltərədə başqa heç bir klubu məşq etməyəcəyini açıq şəkildə bildirib. Bu sorğular bitmək bilmir” - Kositske deyib.

Yurgen Klopp “Liverpul”da doqquz il (2015-ci ilin oktyabrından 2024-cü ilin yanvarına qədər) çalışıb. Bu müddət ərzində “Liverpul” üç dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib: 2018, 2019 və 2022-ci illərdə. 2018/2019 mövsümündə Kloppun komandası Premyer Liqada 97 xal toplayaraq ikinci yeri tutub - bu, İngiltərənin yüksək liqa tarixində üçüncü ən yüksək xal və titul qazanmayan komanda üçün ən yüksək göstəricidir.

Almaniyalı mütəxəssis həmçinin UEFA Super Kubokunu və “Liverpul”un ilk FIFA Klublararası Dünya Kubokunu, daha sonra isə ingilis klubunun ilk Premyer Liqa titulunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Leççe” “Kalyari”yə qalib gələrək düşmə zonasından aralaşıb
02:00
Dünya futbolu

“Leççe” “Kalyari”yə qalib gələrək düşmə zonasından aralaşıb

“Leççe” düşmə zonasından üç xal yuxarıdadır
Lamin Yamal ilk dəfə əsas vaxtda penaltidən yararlana bilməyib
01:45
Dünya futbolu

Lamin Yamal ilk dəfə əsas vaxtda penaltidən yararlana bilməyib - VİDEO

Hücumçu daha əvvəl Niderlanda qarşı Millətlər Liqası matçının penalti seriyasında zərbəni dəqiq yerinə yetirə bilməmişdi
Françesko Totti: “Roma”ya qayıdış? Biz bunu müzakirə edirik”
00:27
Dünya futbolu

Françesko Totti: “Roma”ya qayıdış? Biz bunu müzakirə edirik”

Tottinin texniki direktor kimi komandaya qayıda biləcəyi barədə məlumat yayılıb
Kapello Bastonini “İnter” - “Yuventus” matçında simulyasiyaya görə tənqid edib
00:08
Dünya futbolu

Kapello Bastonini “İnter” - “Yuventus” matçında simulyasiyaya görə tənqid edib

Kivunun oyundan sonrakı şərhləri də Kapellonu məyus edib
Türkiyə Superliqası: Austsayderlərin oyununda 5 qol vurulub
16 Fevral 23:47
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: Austsayderlərin oyununda 5 qol vurulub

“Karagümrük” 12 xalla sonuncu yerdədir
Buruk komandasının hansı halda “Yuventus”u məğlub edə biləcəyini deyib
16 Fevral 23:31
Dünya futbolu

Buruk komandasının hansı halda “Yuventus”u məğlub edə biləcəyini deyib

Okan Buruk UEFA-nın rəsmi saytına danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Fevral 02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq