Yurgen Klopp İngiltərədə işləməkdən imtina edir

“Liverpul”un sabiq baş məşqçisi Yurgen Kloppun agenti Mark Kositske, alman mütəxəssisin məşqçiliyə qayıtması ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Klopp 2024-cü ilin yayında “Liverpul”un baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb və hazırda “Red Bull” şirkətində qlobal futbol rəhbəri vəzifəsini tutur.
“Red Bull”a qoşulmazdan əvvəl Yurgen ABŞ və ya İngiltərə milli komandalarını məşq etdirə bilərdi. Əgər Yulian Nagelsmann orada olmasaydı, Almaniya milli komandasını da. Hətta “Çelsi” və “Mançester Yunayted” də sorğular göndərdilər, baxmayaraq ki, Yurgen İngiltərədə başqa heç bir klubu məşq etməyəcəyini açıq şəkildə bildirib. Bu sorğular bitmək bilmir” - Kositske deyib.
Yurgen Klopp “Liverpul”da doqquz il (2015-ci ilin oktyabrından 2024-cü ilin yanvarına qədər) çalışıb. Bu müddət ərzində “Liverpul” üç dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib: 2018, 2019 və 2022-ci illərdə. 2018/2019 mövsümündə Kloppun komandası Premyer Liqada 97 xal toplayaraq ikinci yeri tutub - bu, İngiltərənin yüksək liqa tarixində üçüncü ən yüksək xal və titul qazanmayan komanda üçün ən yüksək göstəricidir.
Almaniyalı mütəxəssis həmçinin UEFA Super Kubokunu və “Liverpul”un ilk FIFA Klublararası Dünya Kubokunu, daha sonra isə ingilis klubunun ilk Premyer Liqa titulunu qazanıb.