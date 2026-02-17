Kapello Bastonini “İnter” - “Yuventus” matçında simulyasiyaya görə tənqid edib

Rusiya millisinin keçmiş məşqçisi Fabio Kapello “İnter”in müdafiəçisi Alessandro Bastonini A Seriyasının 25-ci turunda “Yuventus”a qarşı keçirilən matçda simulyasiya etdiyinə görə tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, fevralın 14-də baş tutan matç “İnter”in 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
“Beynəlxalq səviyyəli oyunçu və İtaliya millisinin əsas fiquru bu cür davranmamalı, ən başlıcası, özünü belə aparmamalıdır. Bastoninin hakimi açıq-aşkar simulyasiya ilə aldatdığını görmək bütün azarkeşlər üçün xoşagəlməz idi, xüsusən də ona artıq xəbərdarlıq edildiyi və buna görə də ikinci sarı vərəqə riski olduğu halda.
Mən (Kristian) Kivunu çox yaxşı tanıyıram, o, “Roma”da mənim rəhbərliyimdə oynamışdı, amma onun oyundan sonrakı şərhləri məni məyus etdi. Məşqçi sözlərində ardıcıl deyildi və nəticədə baş verənləri haqlı çıxarırdı. Lakin onun hərəkətləri sözlərindən daha çox şey ifadə edir: Kivu Bastonini əvəz etdi, çünki meydanda qalacağı təqdirdə təhlükədə olacağını bilirdi. Xüsusilə qələbədən sonra tamamilə fərqli bir səs tonu gözləyirdim” – “Football Italia” Kapellodan sitat gətirib.
Həmin matçda “Yuventus” 42-ci dəqiqədən etibarən on nəfərlə oynayıb. Müdafiəçi Pyer Kalyulu Bastoniyə qarşı kobudluğa görə ikinci sarı vərəqə almışdı. Lakin təkrar oyunlar göstərdi ki, “İnter”in müdafiəçisi kobudluğu simulyasiya edib. Fasilədə “İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivu Bastonini əvəz edib.