17 Fevral 2026
“Borussiya”nın baş məşqçisi: “Atalanta”nın illər ərzində inkişaf edən əla komandası var”

16 Fevral 2026 23:16
23
“Borussiya Dortmund”un baş məşqçisi Niko Kovaç Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin “Atalanta” ilə qarşıdakı ilk oyunu barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kovaç “Atalanta”nı tərifləyib.

“Hazırda dörd zədəli mərkəz müdafiəçimiz var. [Niko] Şlotterbeki riskə atmaq istəmirik, ona görə də o, [qarşıdakı oyun üçün nəzərdən keçirilmir]. Məşqçinin işi həll yolları tapmaq və yaradıcı olmaqdır. Bir neçə alternativimiz var və biz həmçinin düzülüşü dəyişə bilərik. Bu mövqedə oynaya bilən hər kəsə etibar edirəm. Yulian [Ruerson] “Yuventus”a qarşı mərkəz müdafiəsində oynayıb, Salih [Özcan] da orada oynaya bilər.

“Atalanta”nın illər ərzində inkişaf edən əla komandası var. Onlar iki il əvvəl Avropa Liqasını qazanıblar. Oyun meydanın hər yerində təkbətək olacaq və çox gərgin olacaq. Elə anlar olacaq ki, fürsətlər yaradaq, amma onlar çox güclü rəqibdirlər. Şansları 50/50 kimi qiymətləndirirəm”, - Kovaç deyib.

