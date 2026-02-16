17 Fevral 2026
Türkiyə Superliqası: Austsayderlərin oyununda 5 qol vurulub

16 Fevral 2026 23:47
51
Türkiyə Superliqasının 22-ci turunda “Kasımpaşa” “Fatih Karagümrük”ü qəbul edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İstanbuldakı “Recep Tayyip Erdoğan” stadionunda keçirilən matç neydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Oyunda ilk üç qolu “Kasımpaşa”lılar vurublar. Kerem Demirbay (19), Cenk Tosun (62), İrvan Kahveçi (71) fərqləniblər. Lakin qonaqlar bu qollardan ikisinin əvəzini çıxa biliblər – Filip Mladenoviç (80) və Ahmed Traore (90+2).

“Karagümrük” 12 xalla sonuncu yerdədir. “Kasımpaşa” isə 19 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb.

