Arbeloa: “Məqsəd “Benfika”dan qisas almaq yox, Çempionlar Liqasını qazanmaqdır”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa “Benfika” ilə Çempionlar Liqasının pley-off matçı barədə gözləntilərini bölüşüb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, ilk oyun çərşənbə axşamı Lissabondakı “Estádio da Luz” stadionunda keçiriləcək. “Benfika” əvvəllər ümumi turnirin final mərhələsində “Madrid”i məğlub etmişdi (4-2).
Fevralın 17-də necə bir “Benfika” ilə rastlaşa biləcəkləri barədə sualı cavablandıran Arbeloa deyib:
“Əvvəla, onların bir sıra fərdi istedadları var. Lakin onların köklənməsi üç həftə əvvəlkinə çox bənzəyəcək. Onların necə oynayacaqlarını və necə yarışacaqlarını diktə edən, ton təyin edən bir lideri var. Bu baxımdan bəzi nüanslar var. Amma bu, çox rəqabətli və çətin bir matç olacaq. Və biz buna hazır olmalıyıq”.
Mourinyonun “yaralı” “Real Madrid” barədə fikirlərini şərh edən Arbeloa onlarda qisas hissinin olmadığını deyib.
“Biz həmişə qalib gəlməyi düşünürük. Məqsədimiz sadəcə “Benfika”nı məğlub etmək deyil, həm də Çempionlar Liqasını qazanmaqdır. Pley-off mərhələsinə yüksəlmək qisas deyil, məqsəddir” - Arbeloa oyunöncəsi keçirilən mətbuat konfransında bildirib.