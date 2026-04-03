“Mançester Siti” Rodriyə yeni müqavilə təklif edib

Jurnalist Fabrizio Romanonun sosial media səhifəsində verdiyi məlumata görə, “Mançester Siti” yarımmüdafiəçi Rodri ilə müqavilə təklifini uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə klubu Rodri ilə müqavilənin müddətini uzadıb və bu, əhəmiyyətli maliyyə şərtlərinə əsaslanır. Əgər oyunçu yeni müqavilə imzalamaqdan imtina edərsə, Premyer Liqa klubu 2026-cı ilin yayında potensial alıcıdan xeyli məbləğdə ödəniş tələb etmək niyyətindədir.
Daha əvvəl “Real Madrid”in oyunçu ilə maraqlandığı bildirilirdi. Rodrinin klubla hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədərdir.
Bu mövsüm yarımmüdafiəçi “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 28 oyunda iştirak edib və iki qol vurub.