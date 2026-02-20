“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde ilə bağlı UEFA-ya şikayət ərizəsi ilə müraciət edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Lissabon komandası Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda İspaniya klubuna 1:0 hesabı ilə uduzub.
Oyunun 82-ci dəqiqəsində Valverde “Real Madrid”in müdafiəçisi Samuel Dalın başına yumruq vurub və nəticədə sonuncu gicgahlarından tutaraq yıxılıb. Uruqvaylı oyunçu cəzalandırılmayıb.
“O Jogo”nun məlumatına görə, “Benfika” hesab edir ki, Valverde epizoda görə qırmızı vərəqə almalı idi.
Klub öz mövqeyini UEFA-ya çatdırıb.
Oyunun hakimi Fransua Leteksye olub.