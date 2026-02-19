Liam Rosenior: “Bir oyunçu Vinisius kimi məyusdursa, bunun adətən bir səbəbi var”

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Juniorla bağlı vəziyyətə münasibət bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, braziliyalı futbolçu iddia edir ki, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Benfika”nın hücumçusu Canluka Prestianni onu “meymun” adlandırıb.
“Bu, məyusedicidir. Həmişə kontekstə ehtiyacınız var. Amma bir şeyi deyəcəyəm: təkcə futbolda deyil, cəmiyyətdə hər hansı bir irqçilik forması qəbuledilməzdir. İstintaq altında olan bir hadisəyə şərh verə bilmərəm. Bu barədə danışmayacağam. Deyəcəyim odur ki, bir oyunçu Vinisius Junior kimi məyus olduqda, adətən bir səbəb olur.
Mən özüm də irqçi təhqirə məruz qalmışam. Bu cür insanları tanıyıram və hər kəs başa düşməlidir: fəxr etməli olduğunuz bir şeyə görə məhkum edilmək ən pis şeydir. Əgər hər hansı bir oyunçu, məşqçi və ya menecer irqçilikdə günahkar bilinərsə, onların futbolda yeri yoxdur. Bu qədər sadədir.
Çox şey [dəyişdirilməlidir]. İrq və cins çox mürəkkəb məsələlərdir. Cəmiyyətdə çox şey dəyişməlidir. Açığı, bu, məni xəstələndirir. Bütün bunlar futbolu müzakirə etməkdən kənara çıxır. Düşünürəm ki, aradan qaldırılması lazım olan şeylər üçün daha çox məsuliyyət olmalıdır”, - Rosenior BBC-yə bildirib.
Daha əvvəl Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) hadisə ilə bağlı intizam araşdırmasının başlandığını elan etmişdi.