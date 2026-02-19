Tramp: “Norveç mənə atdı, FIFA isə Sülh mükafatı verdi”

Donald Tramp Sülh Şurasının ilk iclasında FIFA prezidenti Canni İnfantinonu xüsusi qeyd edib.
İdman.Biz bildirir ki, ötən ilin sonlarında FİFA Trampa təşkilatın sülh mükafatını təqdim edib.
“Burada demək olar ki, hər kəs dövlət başçısıdır və futbol rəhbəri Canni də bizimlədir - bu o qədər də pis deyil. Sizin işinizi ən çox bəyənirəm.
Canniyə və FIFA-ya etdikləri və etməyə davam etdikləri bütün gözəl işlərə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Mənə ilk Sülh Mükafatını verdilər.
Düşünürəm ki, Norveçin mənə atdığını görüblər və “gəlin ona Sülh Mükafatını verək” deyiblər”, - ABŞ prezidenti deyib.