Çempionlar Liqasında həftənin simvolik komandası açıqlanıb

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) Çempionlar Liqasında həftənin simvolik komandasını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandanın heyətində “Qalatasaray”ın iki futbolçusu var.

Qapıçı: Qreqor Kobel (“Borussiya Dortmund”).

Müdafiəçilər: Yulian Ruerson (“Borussiya Dortmund”), Davinson Sançes (“Qalatasaray”), Dan Börn (“Nyukasl Yunayted”), Alexandro Qrimaldo (“Bayer Leverkuzen”).

Yarımmüdafiəçilər: Orelyen Tçuameni (“Real Madrid”), Qabriel Sara (“Qalatasaray”).

Hücumçular: Xristos Tzolis (“Brügge”), Dezire Due (PSJ), Kasper Hoq (“Bodo-Qlimt”), Entoni Qordon (“Nyukasl Yunayted”).

Hazırkı turnirin finalı Budapeştdəki “Puskaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə olacaq.