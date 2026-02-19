La Liqa rəhbəri “Barselona”nın hakimlərə rüşvət vermədiyini deyib

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas bildirib ki, “Barselona” “Neqreyra işi”ndə ittiham olunduğu kimi hakimlərə rüşvət verməyib.
İdman.Biz bildirir ki, 2023-cü ildə “blauqrana” Hakimlər Texniki Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti, İspaniya Kral Futbol Federasiyasında (RFEF) işləyən Xose Mariya Neqreyraya rüşvət verməkdə ittiham olunub. “Barselona” 2001-2018-ci illər arasında təxminən 8,4 milyon avro ödənişlər etməkdə ittiham olunurdu.
“Biz qanunun aliliyi ilə idarə olunan bir dövlətdə yaşayırıq və qaydalar belədir. [Neqreyra işi ilə bağlı] prokurorluğa ilk müraciət edən biz [La Liqa] olduq, “Real Madrid” yox. Biz qanuna əməl etməyə davam edirik. İdman qanunvericiliyi üç illik müddət nəzərdə tutur. Mən bu cür cinayətlər üçün daha uzun müddətli müddətin tətbiq olunmasını müdafiə etdim. Bununla belə, “Barselona”nın hakimlərə pul ödəmədiyi də aydındır, ən azı bu hekayə belə görünür”, - Sport.es Tebasdan sitat gətirir.
Kataloniya klubunun məlumatına görə, Neqreyra hakimliklə bağlı texniki hesabatlar tərtib etmək üçün xarici məsləhətçi kimi işə götürülüb. Keçmiş CTA vitse-prezidenti hakimlərə təsir göstərmək üçün rüşvət aldığını inkar edir.