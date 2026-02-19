Tibo Kurtua futbol klubunun səhmdarı olacaq

Klubun rəsmi saytına görə, “Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtua Fransanın ikinci liqasında çıxış edən “Le Man” futbol klubunun səhmdarı olacaq.
İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
Ötən yay Fransanın ikinci liqasının klubu “OutField” və “OakBerry” investisiya fondları şəklində yeni maliyyə tərəfdaşlarını elan edib. Bundan əvvəl tanınmış serbiyalı tennisçi Novak Cokoviç və keçmiş “Formula-1” pilotları Felipe Massa və Kevin Maqnussen layihəyə qoşulublar.
Klubun məqsədi hazırda Fransanın ikinci liqasında beşinci yerdə olan mövqeyini qorumaq və son nəticədə “Liqa 1”ə qayıtmaqdır.