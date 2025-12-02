“Real” “Olimpiakos”un yarımmüdafiəçisi üçün 25 milyon funt sterlinq ödəyə bilər

“Real Madrid” 18 yaşlı yarımmüdafiəçi Xristos Muzakitis üçün təklif verməyi düşünür.
İdman.Biz “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, “Real” oyunçu üçün 25 milyon funt sterlinq (28,5 milyon avro) ödəyə bilər.
Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted”in skautları da yunan yarımmüdafiəçini Çempionlar Liqasında “Real Madrid”ə qarşı oyunda (3:4) müşahidə ediblər.
Muzakitis bu mövsüm bütün turnirlərdə 16 oyunda meydana çıxıb və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 15 milyon avrodur.