“Liverpul” və “Barselona” “RB Leypsiq”in 20 yaşlı hücumçusu ilə maraqlanır

“RB Leypsiq”in norveçli qanad oyunçusu Antonio Nusa aparıcı Avropa klublarının marağına səbəb olub.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ekrem Konur özünün X sosial media səhifəsində yazıb ki, 20 yaşlı istedadla “Barselona” və “Liverpul” da daxil olmaqla bir neçə komanda maraqlanır.
Norveçli oyunçunun vəziyyətini yaxından izləyən digər klublar arasında İtaliyanın “İnter”, “Napoli” və “Roma” klubları, eləcə də İngiltərənin “Tottenhem”i var.
Nusa 2024-cü ilin yayında “RB Leypsiq”ə qoşulub. Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 13 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
Oyunçunun Almaniya klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Transfermarkt onun bazar dəyərini 28 milyon avro olaraq qiymətləndirir.