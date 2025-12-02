Dezire Dueyə Avropada “İlin ən yaxşı gənc futbolçusu” mükafatı təqdim olunub

Avropanın ən yaxşı gənc futbolçusu seçilən Fransa millisinin və PSJ-nin 20 yaşlı hücumçusu Deziré Dueyə mükafatı təqdim edilib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Paris klubunun X sosial media platformasındakı rəsmi hesabı məlumat yayıb.
“Burada olmaq böyük şərəfdir, çox xoşbəxtəm. Bu mükafat mənim üçün çox şey ifadə edir və mən bunu həmişə məni dəstəkləyən bütün ailəmə həsr edirəm. Adətən ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən həyəcanlanmıram, amma ailəm haqqında danışanda həyəcanlanıram və karyeram boyunca bütün səyləri və dəstəyi üçün yaxınlarımın hər kəsə təşəkkür edirəm.
Həmçinin klub prezidentinə məni PSJ-yə dəvət etdiyinə görə, eləcə də pərdəarxası işləyən heyətə, məşqçilərə və könüllülərə, həmçinin Luis Enrikeyə və bütün komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. Bir nəfərə də təşəkkür etmək istərdim. Adını çəkməyəcəyəm, amma o başa düşəcək.
Yeni arzu? Hər uşaq peşəkar futbolçu olmağı xəyal edir. Bunu hər kəs edə bilməz, amma mən buna görə minnətdaram. PSJ ilə Çempionlar Liqasını və bir neçə digər kuboku qazandım və hələ də qazanmalı olduğum çox şey var - həm komanda üzvü, həm də fərdi olaraq.
Mənim üçün ən vacib şey daha çox kubok qazanmaq üçün zəhmət və intizamdır. PSJ-yə qoşulmazdan əvvəl onun dünyanın ən böyük klublarından biri olduğunu bilirdim. İndi bunu təsdiqləyə bilərəm və Mən bunun bir hissəsi olduğum üçün xoşbəxtəm. Xəyal qurmaq ilk növbədə etməli olduğunuz şeydir, çünki bu, ambisiyaya, ambisiya isə məqsədlərinizə çatmağa imkan verən zəhmətə gətirib çıxarır.
Buradakı bir çox insan kimi, mən də futboldan pul qazanmaq şərəfinə nail olmuşam, amma bir çoxu daha az şanslıdır. Lazımi səy göstərib yenə də məqsədlərinə çatanlara hörmət etməliyik. Mən hansı məsləhəti verərdim? Valideynlərinizə qulaq asın, məktəbdə yaxşı oxuyun və məqsədlərinizə çatmağı arzulayın”, - Paris klubunun sosial media saytı X-dəki hesabında Duedən sitat gətirir.