30 Noyabr 2025
AZ

Cüdoçumuz Aslan Kotsoyev mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdo
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 12:45
52
İdman.Biz xəbər verir ki, -90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Aslan Kotsoyev Qazaxıstan idmançısı Yermaxan Anuarbekova məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

12:13

Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində -90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan idmançı Murad Fətiyev ilk görüşdən qalib ayrılıb. Cüdoçumuz belaruslu Alyaksandr Sidoriki yuko xalı ilə məğlub edib.

12:05

İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Camal Qamzatxanov yarışa Bəhreyn idmançısı Azamat Çotçayev üzərində qələbə ilə başlayıb. Camalın 1/4 finalda rəqibi Tamerlan Başayev (Rusiya) olacaq.

12:00

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycan idmançıları qarşılaşmalara balayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Uşanqi Kokauri ilk görüşdə xorvatiyalı rəqibi Mikita Sviridi vaza-ari xalı ilə üstələyərək 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

Təmsilçimiz bu mərhələdə İrakli Demetraşvili (Gürcüstan) ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, bu gün 1/16 finalda -90 kq çəki dərəcəsində idmançılarımız Murad Fətiyev və Aslan Kotsoyev müvafiq olaraq Alyaksandr Sidorik və Yermaxan Anuarbekovla qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz

