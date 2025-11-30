Cüdoçumuz Aslan Kotsoyev mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İdman.Biz xəbər verir ki, -90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Aslan Kotsoyev Qazaxıstan idmançısı Yermaxan Anuarbekova məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.
12:13
Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində -90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan idmançı Murad Fətiyev ilk görüşdən qalib ayrılıb. Cüdoçumuz belaruslu Alyaksandr Sidoriki yuko xalı ilə məğlub edib.
12:05
İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Camal Qamzatxanov yarışa Bəhreyn idmançısı Azamat Çotçayev üzərində qələbə ilə başlayıb. Camalın 1/4 finalda rəqibi Tamerlan Başayev (Rusiya) olacaq.
12:00
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycan idmançıları qarşılaşmalara balayıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Uşanqi Kokauri ilk görüşdə xorvatiyalı rəqibi Mikita Sviridi vaza-ari xalı ilə üstələyərək 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
Təmsilçimiz bu mərhələdə İrakli Demetraşvili (Gürcüstan) ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, bu gün 1/16 finalda -90 kq çəki dərəcəsində idmançılarımız Murad Fətiyev və Aslan Kotsoyev müvafiq olaraq Alyaksandr Sidorik və Yermaxan Anuarbekovla qarşılaşacaqlar.