Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçirilib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Ordu” “Azərreyl” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
“Neftçi” isə “Xilasedici”dən güclü olub - 3:0.
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq.
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının IV turu çərçivəsində iki oyun keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk qarşılaşmada “Neftçi” komandası “Xilasedici”ni qəbul edəcək. Oyun saat 16:00-da başlayacaq.
Günün ikinci görüşündə isə “Ordu” və “Azərreyl” üz-üzə gələcək. Bu matça saat 18:00-da start veriləcək.
Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq.