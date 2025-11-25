UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İtaliyada “Napoli” ilə üz-üzə gələcək

Bu gün “Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin növbəti oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, V tur çərçivəsində Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada “Napoli” ilə qarşılaşacaq.
“Stadio Diego Armando Maradona” stadionunda baş tutacaq V turun qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək.
Matçın baş hakimi polşalı məşhur FIFA referisi Şimon Marçinyak olacaq.
“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb. Neapol klubu 4 xalla 24-cü sıradadır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu daha əvvəl turnirdə Portuqaliyanın “Benfika” (3:2), Danimarkanın “Kopenhagen” (2:0) komandalarını məğlub edib. İspaniyada “Atletik”ə uduzan (1:3) “köhlən atlar” Bakıda İngiltərə təmsilçisi “Çelsi” ilə bərabərə qalıb - 2:2.