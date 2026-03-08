8 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 10:00
69
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində keçiriləcək ikinci oyunda "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.

Matç saat 19:15-də başlayacaq. “Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 23-cü tur
8 mart (bazar)
19:15. “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Kərim Zeynalov, Kamranbəy Rəhimov
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”
10:11
Futbol

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletik”lə oyundan sonra taktiki planlarını müdafiə edib

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:49
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Avropanın top liqalarında və Türkiyədə həftəsonunun qarşılaşmaları
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır
21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub
09:08
Dünya futbolu

21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub

Yamal bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyun keçirib
Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır
08:13
Dünya futbolu

Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır

Alman məşqçinin meneceri mümkün təyinatla bağlı deyilənlərə münasibət bildirib
Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq
07:10
Dünya futbolu

Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq

Brandt 2019-cu ildən bəri Dortmund klubundadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub