8 Mart 2026
Pep Qvardiola üçün ağır cəza: İspaniyalı mütəxəssis iki oyuna buraxılmayacaq

8 Mart 2026 10:23
“Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola İngiltərə kuboku çərçivəsində “Nyukasl”a qarşı keçirilən gərgin matçda (3:1) hakimlərlə mübahisə etdiyinə görə sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Ceremi Dokunun rəqib tərəfindən qayda pozuntusuna məruz qaldığını iddia edən ispaniyalı mütəxəssis dördüncü hakimə kəskin etiraz bildirdiyi üçün bu mövsüm altıncı xəbərdarlığını alıb.

İdman.Biz “Manchester Evening News” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, reqlamentə əsasən, bu, Qvardiolanın iki oyunluq diskvalifikasiya edilməsinə səbəb olub. Bu cəza Premyer Liqanın “Vest Hem”lə oyuna və İngiltərə kubokunun 1/4 final mərhələsinə şamil olunacaq.

Lakin “şəhərlilər”in azarkeşləri üçün müsbət xəbər odur ki, bu qadağa martın 22-də keçiriləcək Karabao kubokunun final matçına aid edilməyəcək. Qvardiola “Arsenal”a qarşı keçiriləcək həlledici qarşılaşmada komandasının başında ola biləcək.

Qeyd edək ki, “Mançester Siti”nin hazırkı heyətinin ümumi transfer dəyəri 1,28 milyard funt sterlinq (2,91 milyard AZN) olaraq qiymətləndirilir.

