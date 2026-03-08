8 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 09:21
64
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində iki oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında "Şamaxı" - "İmişli"ni qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Şamaxı şəhər stadionunda keçiriləcək.

Matç saat 15:00-da başlayacaq. “Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır, "İmişli" isə 21 xalla rəqibdən bir pillə geridədir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 23-cü tur
8 mart (bazar)
15:00. “Şamaxı” - “İmişli”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Pərvin Talıbov, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Asiman Əzizli
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
Şamaxı şəhər stadionu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”
10:11
Futbol

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletik”lə oyundan sonra taktiki planlarını müdafiə edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək
10:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:49
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Avropanın top liqalarında və Türkiyədə həftəsonunun qarşılaşmaları
21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub
09:08
Dünya futbolu

21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub

Yamal bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyun keçirib
Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır
08:13
Dünya futbolu

Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır

Alman məşqçinin meneceri mümkün təyinatla bağlı deyilənlərə münasibət bildirib
Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq
07:10
Dünya futbolu

Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq

Brandt 2019-cu ildən bəri Dortmund klubundadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub