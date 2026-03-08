8 Mart 2026
AZ

Tarixin ən titullu prezidenti: Florentino Peresin 79 yaşı tamam olur

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 10:37
82
Tarixin ən titullu prezidenti: Florentino Peresin 79 yaşı tamam olur

Bu gün dünya futbolunun ən nüfuzlu simalarından biri, “Real Madrid” futbol klubunun prezidenti Florentino Peresin ad günüdür. Madrid klubunun tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdıran rəhbərin 79 yaşı tamam olur.

İdman.Biz xəbər verir ki, Peresi “Kral klubu”nun tarixindəki bütün digər rəhbərlərdən fərqləndirən əsas məqam onun qazandığı uğurlardır. Məhz onun rəhbərliyi dövründə “Real” ümumilikdə 37 kubok qazanaraq əlçatmaz bir rekorda imza atıb. Bununla da o, klubun əfsanəvi prezidenti Santyaqo Bernabeunu geridə qoyaraq “Real”ın tarixində ən çox titul qazanan prezident statusunu möhkəmləndirib.

Peresin “Qalaktikos” layihəsi ilə başlayan fəaliyyəti Madrid təmsilçisini həm maliyyə, həm də idman nailiyyətləri baxımından zirvəyə daşıyıb. Onun rəhbərliyi altında klub bir neçə dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub və dünya ulduzlarını bir araya gətirərək “Real” brendini qlobal səviyyədə yenilməz edib.

Hazırda 79 yaşını qeyd edən Peresin rəhbərliyi ilə Madrid klubu həm yenilənmiş “Santyaqo Bernabeu” stadionu, həm də gənc ulduzlardan ibarət heyəti ilə yeni bir eranın təməlini qoymaqda davam edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”da Lukas Toreyra müjdəsi: “Uzun illər burada qalmaq istəyirəm”
10:48
Futbol

“Qalatasaray”da Lukas Toreyra müjdəsi: “Uzun illər burada qalmaq istəyirəm”

Uruqvaylı ulduz “Beşiktaş” üzərindəki qələbədən sonra gələcək planlarını açıqlayıb
Pep Qvardiola üçün ağır cəza: İspaniyalı mütəxəssis iki oyuna buraxılmayacaq
10:23
Futbol

Pep Qvardiola üçün ağır cəza: İspaniyalı mütəxəssis iki oyuna buraxılmayacaq

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi “Nyukasl”la matçda aldığı sarı vərəqəyə görə texniki zonadan kənarlaşdırılıb
Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”
10:11
Futbol

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletik”lə oyundan sonra taktiki planlarını müdafiə edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək
10:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:49
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Avropanın top liqalarında və Türkiyədə həftəsonunun qarşılaşmaları
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub