8 Mart 2026
AZ

“Qalatasaray”da Lukas Toreyra müjdəsi: “Uzun illər burada qalmaq istəyirəm”

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 10:48
75
“Qalatasaray”da Lukas Toreyra müjdəsi: “Uzun illər burada qalmaq istəyirəm”

Türkiyənin “Qalatasaray” furbol komandasının azarkeşlərinə derbi qələbəsindən sonra daha bir şad xəbər gəlib. Komandanın əsas simalarından olan Lukas Toreyra “Beşiktaş” üzərində qazanılan 1:0 hesablı qələbədən sonra gələcəyi ilə bağlı mühüm açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Toreyra komandadakı atmosferdən və qələbənin əhəmiyyətindən danışaraq komandadan ayrılmaq niyyətində olmadığını da vurğulayıb.

“Artıq dörd ildir buradayam. Ümid edirəm ki, uzun illər bu klubun uğurları üçün çalışacağam”, - deyə futbolçu söyləyib.

Qeyd edək ki, uruqvaylı yarımmüdafiəçi bu mövsüm “sarı-qırmızılılar”ın heyətində göstərdiyi oyunla komandanın sütunlarından birinə çevrilib. İndi “Qalatasaray” bütün diqqətini qarşıdakı çətin sınağa - “Liverpul”la keçiriləcək matça yönəldib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tarixin ən titullu prezidenti: Florentino Peresin 79 yaşı tamam olur
10:37
Futbol

Tarixin ən titullu prezidenti: Florentino Peresin 79 yaşı tamam olur

“Real”ın əfsanəvi rəhbəri bu gün ad gününü qeyd edir
Pep Qvardiola üçün ağır cəza: İspaniyalı mütəxəssis iki oyuna buraxılmayacaq
10:23
Futbol

Pep Qvardiola üçün ağır cəza: İspaniyalı mütəxəssis iki oyuna buraxılmayacaq

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi “Nyukasl”la matçda aldığı sarı vərəqəyə görə texniki zonadan kənarlaşdırılıb
Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”
10:11
Futbol

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletik”lə oyundan sonra taktiki planlarını müdafiə edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək
10:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:49
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Avropanın top liqalarında və Türkiyədə həftəsonunun qarşılaşmaları
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub