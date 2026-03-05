5 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Kuboku: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı

Futbol
Xəbərlər
5 Mart 2026 09:57
73
Azərbaycan Kuboku: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ikinci matçında “Qəbələ” “Sabah”ı qəbul edəcək.

Oyun Qəbələ şəhər stadionunda, saat 18:00-da başlayacaq.

Bakıda gerçəkləşən qarşılaşma qolsuz bitib. Cütün qalibi növbəti raundda “Qarabağ”a rəqib olacaq.

Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, cavab oyunları
5 mart
18:00. “Qəbələ” – “Sabah”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Elvin Bayramov
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov
Qəbələ şəhər stadionu

Qeyd edək ki, daha əvvəl “Sumqayıt”ı 2:0 (ilk oyun - 0:0) hesabı ilə üstələyən “Zirə” və “Şamaxı”nı məğlub edən (1:2, 3:1) “Qarabağ” yarımfinalda oynamaq hüququ qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şimal” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
10:09
Azərbaycan futbolu

“Şimal” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

Tərəflər arasında mövsümün sonunadək qüvvədə olacaq müqavilə imzalanıb

Devid Bekhem oğlunun ad gününü təsirli şəkildə təbrik etdi
09:45
Futbol

Devid Bekhem oğlunun ad gününü təsirli şəkildə təbrik etdi

Bruklin Bekhem 27 yaşını qeyd edib
Azərbaycan Kuboku: “Kəpəz” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:33
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Kəpəz” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək
Qvardiola: “Bu mövsüm hakimə güvənmək qeyri-mümkündür”
09:21
Futbol

Qvardiola: “Bu mövsüm hakimə güvənmək qeyri-mümkündür”

Baş məşqçi hakim müdaxilələrindən narazıdır
“Liverpul” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 120 milyon funt sterlinq itirə bilər - BBC
09:08
Dünya futbolu

“Liverpul” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 120 milyon funt sterlinq itirə bilər - BBC

“Liverpul” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla altıncı yerdədir
Avropanın aparıcı klubları Çempionlar Liqası heyətini 28 oyunçuya qədər artırmağı təklif edirlər
08:16
Dünya futbolu

Avropanın aparıcı klubları Çempionlar Liqası heyətini 28 oyunçuya qədər artırmağı təklif edirlər

Bu təklif UEFA-nın klub yarışları komitəsinin iclasında səsləndirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib