Dele Alli keçmiş klubuna qayıdıb: 29 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün yeni şans - VİDEO

İngiltərə millisinin və “Tottenhem” futbol klubunun sabiq ulduzu Dele Alli yenidən London klubunun bazasında görüntülənib. 29 yaşlı futbolçu özünə yeni klub axtardığı bir dövrdə fiziki formasını bərpa etmək üçün “Mahmızlar”ın məşq obyektlərindən istifadə edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Alli 2025-ci ilin sentyabrında İtaliyanın “Komo” klubu ilə müqaviləsini qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv etdikdən sonra klubsuz qalıb. Futbolçu karyerasında yeni səhifə açmaq niyyətindədir və bu məqsədlə keçmiş klubundan məşq üçün xüsusi icazə alıb.
Qeyd edək ki, Allinin “Komo”dakı karyerası uğursuz alınıb. O, İtaliya təmsilçisinin heyətində cəmi bir rəsmi oyuna çıxıb və həmin matçda qırmızı vərəqə alaraq meydanı tərk edib. Hazırda azad agent statusunda olan yarımmüdafiəçi ilə İspaniyanın “Sevilya” və “Xetafe” kimi klublarının maraqlandığı bildirilir.
Bir müddət əvvəl Alli kazinoda külli miqdarda pul uduzması ilə gündəmə gəlmişdi.