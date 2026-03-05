5 Mart 2026
AZ

Dele Alli keçmiş klubuna qayıdıb: 29 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün yeni şans - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
5 Mart 2026 12:21
77
Dele Alli keçmiş klubuna qayıdıb: 29 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün yeni şans - VİDEO

İngiltərə millisinin və “Tottenhem” futbol klubunun sabiq ulduzu Dele Alli yenidən London klubunun bazasında görüntülənib. 29 yaşlı futbolçu özünə yeni klub axtardığı bir dövrdə fiziki formasını bərpa etmək üçün “Mahmızlar”ın məşq obyektlərindən istifadə edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alli 2025-ci ilin sentyabrında İtaliyanın “Komo” klubu ilə müqaviləsini qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv etdikdən sonra klubsuz qalıb. Futbolçu karyerasında yeni səhifə açmaq niyyətindədir və bu məqsədlə keçmiş klubundan məşq üçün xüsusi icazə alıb.

Qeyd edək ki, Allinin “Komo”dakı karyerası uğursuz alınıb. O, İtaliya təmsilçisinin heyətində cəmi bir rəsmi oyuna çıxıb və həmin matçda qırmızı vərəqə alaraq meydanı tərk edib. Hazırda azad agent statusunda olan yarımmüdafiəçi ilə İspaniyanın “Sevilya” və “Xetafe” kimi klublarının maraqlandığı bildirilir.

Bir müddət əvvəl Alli kazinoda külli miqdarda pul uduzması ilə gündəmə gəlmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”
13:09
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”

O, rəqibin ilk dövrədəki görüşdən fərqli çıxış etdiyini söyləyib
“Bavariya” məşqə qartopu oyunu ilə başladı - VİDEO
12:57
Futbol

“Bavariya” məşqə qartopu oyunu ilə başladı - VİDEO

“Bavariya”lı futbolçular “Borussiya” ilə oyuna hazırlaşır
“Real” “Mançester Siti”nin gənc ulduzunu transfer edir
12:45
Futbol

“Real” “Mançester Siti”nin gənc ulduzunu transfer edir

Madrid klubu Rodri deyil, Niko O-Reylli üçün hərəkətə keçib
“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ
11:57
Futbol

“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, İkinci hissədə oyuna nəzarəti ələ aldıq
Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO
11:45
Azərbaycan futbolu

Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO

O, PRO kursları çərçivəsində “Vesterlo”nun məşq prosesini yaxından izləyib
Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ
11:33
Futbol

Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, belə hallar olur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib