“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” Duşan Vlahoviçlə müqavilənin uzadılması ilə bağlı görüş keçirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl 26 yaşlı hücumçunun karyerasını Turin klubu və ya "Barselona"da davam etdirmək niyyətində olduğu bildirilirdi.
Jurnalist Canluka Di Marzionun sözlərinə görə, ilkin görüş hər iki tərəfin gələcək əməkdaşlığa açıq olduğunu göstərib, baxmayaraq ki, hələlik yekun qərar verilməyib. Razılığa gəlməyin real ehtimalının olub-olmadığını müəyyən etmək bir az vaxt aparacaq, lakin klub və oyunçu tezliklə yenidən görüşəcəklər.
“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib. Digər tərəfdən, Vlahoviç cavab verib ki, prioriteti əvvəlcə “Yuventus”un təklifini nəzərdən keçirməkdir.
İddia olunur ki, serbiyalı futbolçunun müqaviləsinin müddəti bitməsinə baxmayaraq, heç bir komanda ilə heç bir öhdəliyi yoxdur. Buna görə də, o, vəziyyəti atası və digər potensial danışıqçılarla müzakirə etməyi və yaxın günlərdə “Yuventus” nümayəndələri ilə yenidən görüşməyi planlaşdırır.
Hər iki tərəf hazırda yeni müqavilə ilə bağlı maliyyə razılığına gəlmək üçün səy göstərməyə hazırdır.