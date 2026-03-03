Rudiger yıxılarkən dizi ilə “Xetafe” oyunçusunun çənəsindən vurub - FOTO

“Real Madrid”in müdafiəçisi Antonio Rüdiger La Liqanın 26-cı turunda komandaların oyunu zamanı dizi ilə “Xetafe”nin oyunçusu Dieqo Rikonu üzünə vurub.
İdman.Biz bildirir ki, oyunun 26-cı dəqiqəsində Riko komandasının hücumunu cinahdan inkişaf etdirərkən Arda Gülər onunla mübarizə aparıb, Dieqo yıxılıb. Daha sonra Rüdiger müdaxilə edərək Rikonun çiyninə dəyib, sonra isə üzünə zərbə endirib. Qonaq komandanın oyunçusu üzünü tutub, oyun dayandırılıb və tibb heyəti meydana daxil olub, lakin hakim Alexandro Munis Ruis heç bir qayda pozuntusu görməyib.
Daha sonra oyun davam edib.