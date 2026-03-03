3 Mart 2026
“Udineze” “Fiorentina”nı darmadağın edib

3 Mart 2026 02:00
50
“Udineze” “Fiorentina”nı darmadağın edib

Ardıcıl üç oyunda məğlub olan “Udineze” A Seriyasının 27-ci turunda düşmə zonasından yeni çıxmağa başlayan (son üç oyundan yeddi xal) “Fiorentina”nı qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, 10-cu dəqiqədə ev sahibləri küncdən zərbə endiriblər və Nikolo Zaniolonun Kristian Kabaselenin başına ötürməsi hesabı 1:0 edib. 64-cü Kinan Davis penaltidən topu qapıya göndərib – 2:0. 90-cı dəqiqədə Adam Buksanın cərimə meydançasının kənarından qol vurub - 3-0.

“Udineze” 10-cu yerə yüksəlib, rəqibləri isə sondan üçüncü yerdədirlər.

Turun digər oyununda “Piza” “Bolonya”ya uduzub – 0:1.

