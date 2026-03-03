Kamavinqa dişinin sınması səbəbindən “Xetafe” ilə oyunda iştirak etmir

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa La Liqanın 26-cı turunda “Xetafe” ilə oyunu buraxır.
İdman.Biz-in COPE-yə istinadən məlumatına görə, oyunçu dişinin sınması səbəbindən bu matçda oynaya bilmir.
Eduardo Kamavinqa 2021-ci ildən “Real Madrid”də oynayır. O, klubun heyətində 210 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Bu mövsüm 30 oyunda fransız futbolçu iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, Kamavinqanın hazırkı bazar dəyəri 50 milyon avrodur.