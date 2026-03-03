3 Mart 2026
Pyerluici Kollina: “Texnologiyasız futboldan ötrü darıxanlara VAR-dan əvvəlki dövrün matçlarını izləməyi məsləhət görürəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 01:32
FİFA Hakimlər Komitəsinin sədri Pyerluici Kollina VAR sisteminə qarşı tənqidlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, VAR sistemi ilk dəfə 2011/12 mövsümündə Niderland Erediviziyasında test rejimində sınaqdan keçirilib.

“Bəziləri VAR-ın meydana gəlməsi ilə səhvlərin aradan qaldırılacağını düşünə bilər. Məqsəd heç vaxt bu olmayıb. Futbol “faktiki” qərarlara və hadisənin təfsiri ilə bağlı qərarlara əsaslanan bir idman növüdür. Onun istifadəsini nə qədər təkmilləşdirsək də, insan amili və bununla birlikdə səhv ehtimalı həmişə qalacaq.

Texnologiyasız futbolu qaçıranlar üçün VAR-ın istifadə edilmədiyi bir neçə matçı - məsələn, FA Kubokunun ilkin mərhələlərini - izləməyi məsləhət görürəm, əminəm ki, onlar fikirlərini dəyişəcəklər”, - Kollina “Sky Sport Italia”ya verdiyi müsahibədə deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

