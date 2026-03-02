Kazemiro “Nyukasl”ın futbolçusunu “Mançester Yunayted”də özünün əvəzinə tövsiyə edib

“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Kazemiro əvəzedicisi ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün klub rəhbərliyi ilə görüşüb.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, 34 yaşlı futbolçu 28 yaşlı “Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Bruno Gimaraeşi tövsiyə edib. Kazemiro həmyerlisinin Mançesterdə əhəmiyyətli bir fiqur olmaq üçün bütün keyfiyyətlərə malik olduğuna inanır.
Klubla yeni müqavilə bağlanmadığı üçün Kazemiro bu yay “Mançester Yunayted”dən azad agent kimi ayrılacaq. Bu arada, Gimaraeşin "Nyukasl"la 2028-ci ilə qədər müqaviləsi var. Transfermarkt onun transfer dəyərini 75 milyon avro olaraq qiymətləndirir.
Gimaraeş bu mövsüm “Nyukasl”da 35 oyunda iştirak edib, doqquz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.