3 Mart 2026
AZ

“Xetafe” sensasion şəkildə “Real Madrid”i məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 02:12
281
“Xetafe” sensasion şəkildə “Real Madrid”i məğlub edib

İspaniya La Liqasının 26-cı turunda “Real Madrid” evdə “Xetafe”yə 0:1 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, yeganə qolu Martin Satriano 39-cu dəqiqədə vurub.

Artırılmış vaxtda komandalar qırmızı vərəqə qazanıblar: ev sahiblərindən Franko Mastantuono 90+5-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alıb, qonaqlardan isə Adrian Liso 90+7-ci dəqiqədə ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Bu məğlubiyyətdən sonra “Real Madrid” turnir cədvəlində 60 xalla ikinci yerdədir və lider “Barselona”dan dörd xal geridədir. “Xetafe”nin 32 xalı var və o, 11-ci yerə yüksəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Udineze” “Fiorentina”nı darmadağın edib
02:00
Dünya futbolu

“Udineze” “Fiorentina”nı darmadağın edib

“Udineze” bu qələbə ilə 10-cu yerə yüksəlib
Rudiger yıxılarkən dizi ilə “Xetafe” oyunçusunun çənəsindən vurub
01:50
Dünya futbolu

Rudiger yıxılarkən dizi ilə “Xetafe” oyunçusunun çənəsindən vurub - FOTO

“Real Madrid”in müdafiəçisi Antonio Rüdiger La Liqanın 26-cı turunda komandaların oyunu zamanı dizi ilə “Xetafe”nin oyunçusu Dieqo Rikonu üzünə vurub.

Pyerluici Kollina: “Texnologiyasız futboldan ötrü darıxanlara VAR-dan əvvəlki dövrün matçlarını izləməyi məsləhət görürəm”
01:32
Dünya futbolu

Pyerluici Kollina: “Texnologiyasız futboldan ötrü darıxanlara VAR-dan əvvəlki dövrün matçlarını izləməyi məsləhət görürəm”

VAR sistemi ilk dəfə 2011/12 mövsümündə Niderland Erediviziyasında sınaqdan keçirilib
Kamavinqa dişinin sınması səbəbindən “Xetafe” ilə oyunda iştirak etmir
00:54
Dünya futbolu

Kamavinqa dişinin sınması səbəbindən “Xetafe” ilə oyunda iştirak etmir

Eduardo Kamavinqa 2021-ci ildən “Real Madrid”də oynayır
“Tottenhem” azarkeşlərin davranışına görə UEFA-nın cəriməsi ilə bağlı açıqlama verib
00:39
Dünya futbolu

“Tottenhem” azarkeşlərin davranışına görə UEFA-nın cəriməsi ilə bağlı açıqlama verib

Klub 28 yanvarda Frankfurtda baş verən hadisəyə görə 30.000 avro cərimə olunub
Kazemiro “Nyukasl”ın futbolçusunu “Mançester Yunayted”də özünün əvəzinə tövsiyə edib
2 Mart 23:47
Dünya futbolu

Kazemiro “Nyukasl”ın futbolçusunu “Mançester Yunayted”də özünün əvəzinə tövsiyə edib

Kazemiro bu yay “Mançester Yunayted”dən azad agent kimi ayrılacaq

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq