“Xetafe” sensasion şəkildə “Real Madrid”i məğlub edib

İspaniya La Liqasının 26-cı turunda “Real Madrid” evdə “Xetafe”yə 0:1 hesabı ilə məğlub olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, yeganə qolu Martin Satriano 39-cu dəqiqədə vurub.
Artırılmış vaxtda komandalar qırmızı vərəqə qazanıblar: ev sahiblərindən Franko Mastantuono 90+5-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alıb, qonaqlardan isə Adrian Liso 90+7-ci dəqiqədə ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Bu məğlubiyyətdən sonra “Real Madrid” turnir cədvəlində 60 xalla ikinci yerdədir və lider “Barselona”dan dörd xal geridədir. “Xetafe”nin 32 xalı var və o, 11-ci yerə yüksəlib.