“Real Madrid” Kukurelya transferini bitirdi

İngiltərənin “Çelsi” futbol klubunun müdafiəçisi Mark Kukurelya karyerasını “Real Madrid”də davam etdirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Fabrisio Romano bildirib. İnsayder 27 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı bütün tərəflərlə şifahi razılıq əldə edildiyini yazıb
İspaniya millisinin üzvünün də keçidə razılıq verdiyi bildirilir. Transferin maliyyə detalları və futbolçu ilə imzalanacaq müqavilənin müddəti barədə hələlik məlumat açıqlanmayıb.
Kukurelyanın “Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyonun sol cinah müdafiəsi üçün əsas transfer hədəfi olduğu qeyd olunurdu.
Mənbənin məlumatına görə, ispaniyalı futbolçu 2026-cı il Dünya Çempionatından sonra “Çelsi”dən ayrılaraq Madrid klubuna qoşulacaq.
Qeyd edək ki, Kukurelya 2022-ci ildən “Çelsi”də çıxış edir.