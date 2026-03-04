“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta Premyer Liqanın 29-cu turunda “Brayton”la oyundan əvvəl komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, məşqçi standart vəziyyətlərdən daha çox qol vura bilməmələrindən şikayətlənib.
“Bu, işin bir hissəsidir. Standartlardan daha çox qol vurmaq istəyirik, amma onlardan çox qol buraxırıq. Buna görə də oyunun bütün aspektlərində ən yaxşı və ən dominant komanda olmaq istəyirik. Bu, bizim trayektoriyamız və məqsədimizdir.
Öz meydançamda üç əlavə oyunçu ilə oynamaq, gözəl futbol oynamaq və həmişə azad oyunçuya qarşı oynamaq istərdim. Amma futbolda bu, real deyil. Əgər bu cür futbol görmək istəyirsinizsə, başqa ölkəyə getməlisən. Premyer Liqanın oyun tərzi son iki-üç mövsümdə fərqli olub”, - deyə Arteta bildirib.