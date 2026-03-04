Kike Sançes Flores “Alaves”in baş məşqçisi təyin olunub

İspaniyanın “Alaves” klubu baş məşqçi Eduardo Kudetin müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verildiyini açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu vəzifəni Kike Sançes Flores icra edəcək.
“Valensiya”, “Atletiko Madrid” və “Xetafe”dəki işi ilə tanınan 61 yaşlı məşqçinin müqaviləsi 2028-ci ilin iyun ayına qədərdir. Floresin son məşqçilik vəzifəsi 2024-cü ilin iyun ayında “Sevilya”da olub.
“Alaves” hazırda İspaniya La Liqasının turnir cədvəlində 26 oyundan sonra 27 xalla 16-cı yerdədir. Komanda Eduardo Kudetin rəhbərliyi altında son beş oyunda iki xal qazanıb. “Alaves” növbəti oyununu 8 martda “Valensiya” ilə keçirəcək.