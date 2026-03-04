4 Mart 2026
Böyükhesablı qələbəyə bxamayaraq, “Barselona” Kral Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO

4 Mart 2026 02:15
68
Böyükhesablı qələbəyə bxamayaraq, “Barselona” Kral Kubokunda mübarizəni dayandırıb

Kral Kuboku yarımfinalının “Barselona” və “Atletiko Madrid” komandaları arasında keçirilən ikinci oyun başa çatıb.

Barselonadakı “Spotify Camp Nou” stadionunda keçirilən oyun ev sahibi komandanın 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

29-cu dəqiqədə “Atletiko”nun yarımmüdafiəçisi Mark Bernal hesabı açdı. 45-ci dəqiqədə “Barselona”nın hücumçusu Rafinya penalti ilə hesabı artırdı. 72-ci dəqiqədə Bernal yekun hesabı müəyyən edib.

Komandaların ilk oyunu 12 fevralda Madriddəki “Civitas Metropolitano” stadionunda baş tutub və “Atletiko”nun 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, “Atletiko” ümumi hesabda “blauqrana"”ı 4:3 hesabı ilə məğlub edərək Kral Kubokunun finalına yüksəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

