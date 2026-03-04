Filipe Luisin “Flamenqo”dan qovulmasının mümkün səbəbi açıqlanıb

“Flamenqo” baş məşqçi Filipe Luislə müqaviləsini ötən ilin dekabr ayında Rio-de-Janeyro klubu ilə müqavilənin yenilənməsi prosesi zamanı “BlueCo” ilə danışıqlar apardığı üçün vaxtından əvvəl ləğv edib.
İdman.Biz bu barədə UOL-a istinadən məlumat verir.
“BlueCo” şirkəti “Çelsi”nin sahibidir.
Mənbənin məlumatına görə, Luis “BlueCo” ilə mümkün müqavilə danışıqları apararkən “Flamenqo” nümayəndələrinə üç gün ərzində reaksiya verməyib. Bu, “Flamenqo” prezidenti Luis Eduardo Baptistanın məşqçiyə olan etibarını sarsıdıb. Məşqçi daha sonra öyrənib ki, “BlueCo” ona London klubunda deyil, “Strasburq”da iş təklif etməyə hazırdır və bu da onu “Flamenqo” ilə danışıqlara qayıtmağa vadar edib.