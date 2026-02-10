10 Fevral 2026
Dele Alli kazinoda pokerdə bir neçə gün ərzində 150 min funt sterlinq uduzub

Futbolçu Dele Alli London kazinosunda külli miqdarda pul uduzub.

29 yaşlı futbolçu ötən il 1 sentyabrda “Komo” ilə müqaviləsini ləğv edib və o vaxtdan bəri klubsuz qalıb.

İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən məlumatına görə, o, müntəzəm olaraq London kazinosuna poker oynamaq üçün baş çəkməyə başlayıb.

Son bir neçə gün ərzində “Tottenhem”in keçmiş oyunçusu təxminən 150 min funt sterlinq uduzub. Allinin bir gecədə dəfələrlə 25.000 funt sterlinq uduzduğu deyilir.

Kazinodakı mənbə aydınlaşdırır ki, Allinin itkiləri o qədər böyükdür ki, daimi müştərilər onu “balina” - poker jarqonunda böyük məbləğdə pul uduzan zəif oyunçu adlandırmağa başlayıblar.

“Hamımız Delenin kazinoya gəlməsini səbirsizliklə gözləyirik, çünki “balina tutmaq” hər bir ciddi qumarbazın arzusudur.

O, peyda olan kimi bir mesaj yayılır: “Dele iş üçün hazırdır” və hamı onun oynadığı oyuna qoşulmağa tələsir, çünki orada asan pul qazanmağın mümkün olduğunu bilirik.

O, son iki həftə ərzində demək olar ki, hər iki gündən bir, adətən səhər tezdən gəlir. Bəzən tək, bəzən də bir qrupla. O, yuxarı mərtəbəyə, yüksək mərcli masalara çıxır, saatlarla oynayır və adətən hər dəfə 25.000 funt sterlinq uduzur. Düşünürəm ki, bu, kazinonun onun üçün müəyyən etdiyi gündəlik kredit limitidir”, - poker oyunçularından biri Daily Mail-ə bildirib.

Başqa bir anonim oyunçu Allinin kazinoda “demək olar ki, heç kimlə danışmadığını” və “xoşbəxt görünmədiyini” deyib.

