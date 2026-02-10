ABŞ klubu Levandovskiyə iki illik müqavilə təklif edib

ABŞ və Kanadanın Yüksək Futbol Liqa ( “Major League Soccer” - MLS) təmsilçisi "Çikaqo Fayr" mövsümün sonunda azad agent statusu qazana biləcək "Barselona"nın hücumçusu Robert Levandovskini heyətinə qatmaq niyyətindən əl çəkməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, klubun 37 yaşlı polşalı futbolçunun nümayəndələri ilə ilk təmasları ötən ilin sonunda baş tutub. Noyabr ayında Levandovskinin həyat yoldaşı Anna Çikaqoya səfər edərək mümkün yaşayış yerinə də baxış keçirib.
Dekabrın əvvəlində isə "Çikaqo Fayr"ın nümayəndə heyəti Barselonaya səfər edib. Bir neçə həftə əvvəl hücumçunun maraqlarını qoruyan tanınmış menecer Pini Zahavi Londonda ABŞ klubunun sahibi Co Mansueto ilə görüşüb.
Məlum olub ki, "Çikaqo Fayr" Levandovskiyə yüksək əməkhaqqı ilə iki illik müqavilə təklif edib.