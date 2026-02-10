“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmağa yaxındır

“İnter”in müdafiəçisi Federiko Dimarko 2030-cu ilə qədər davam edəcək yeni müqavilə imzalamağa yaxındır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Nikolo Şira sosial mediada məlumat verib.
Bir neçə İngiltərə Premyer Liqa klubu əvvəllər oyunçu ilə maraqlansa da, danışıqlar konkret təkliflər verməyib. Hazırda “İnter” və Dimarko tərəfdaşlıqlarını davam etdirməyə üstünlük verirlər.
Sol cinah müdafiəçisi olan 28 yaşlı futbolçu “İnter”in akademiyasının yetirməsidir. “Syon”, “Parma”, “Verona” və “Askoli”də icarə müddətindən sonra o, komandaya qayıdıb və “nerazzurri”nin əsas oyunçusu kimi özünü təsdiqləyib. Bu mövsüm Dimarko 31 oyunda iştirak edib, altı qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Onun Milan klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir. Transfermarkt müdafiəçinin dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir.