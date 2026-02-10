“Everton”un oyunçusu Cek Qriliş əməliyyat olunub

“Everton”un yarımmüdafiəçisi Cek Qriliş əməliyyat olunduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, yanvar ayında “Mançester Siti”dən “Everton”a icarəyə verilən Qrilişə ayağının sınığı diaqnozu qoyulub.
“Everton”un baş məşqçisi Devid Moyes yarımmüdafiəçinin mövsümün qalan hissəsini buraxa biləcəyini etiraf edib.
“Mövsümün bu şəkildə bitməsini istəmirdim, amma bu, futboldur. Əməliyyat bitdi və indi bütün diqqətim formaya qayıtmağa yönəlib. Əminəm ki, əvvəlkindən daha sağlam, güclü və daha məhsuldar olacağam.
Bu gözəl kluba qoşulduğumdan bəri aldığım dəstək mənim üçün çox şey ifadə etdi. Məşqçilər heyəti, komanda yoldaşlarım və xüsusən də azarkeşlər inanılmaz idilər və bu klubu təmsil etməkdən həqiqətən zövq alıram.
Uşaqları dəstəkləyəcəyəm və mümkün qədər tez geri qayıtmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Bütün sevgilər üçün bir daha təşəkkür edirəm, bu, mənim üçün çox şey ifadə edir”, - Qriliş Instaqram-da yazıb.