Azərbaycan Kuboku: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab matçlarına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün yeganə oyununda “Zirə” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.
Görüş Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:00-da başlayacaq. Tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, cavab oyunu
3 mart
19:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
İlk oyun - 0:0
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq.