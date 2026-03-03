3 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Kuboku: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
3 Mart 2026 09:20
80
Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab matçlarına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün yeganə oyununda “Zirə” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.

Görüş Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:00-da başlayacaq. Tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.

Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, cavab oyunu
3 mart
19:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
İlk oyun - 0:0
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq.

