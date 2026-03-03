Bu gün Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

Bu gün Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət milli komandası 2027-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda C Liqasının üçüncü qrupunda Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq.
Görüş saat 15:00-da “Dalğa Arena”da keçiriləcək və oyunu Polşadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Baş hakim Anna Adamskaya meydanda Yulia Bukaroviç və Angelika Novak kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Mixalina Diakov yerinə yetirəcək.