Bu gün Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

3 Mart 2026
3 Mart 2026 09:32
Bu gün Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət milli komandası 2027-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda C Liqasının üçüncü qrupunda Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq.

Görüş saat 15:00-da “Dalğa Arena”da keçiriləcək və oyunu Polşadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Baş hakim Anna Adamskaya meydanda Yulia Bukaroviç və Angelika Novak kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Mixalina Diakov yerinə yetirəcək.

Dünyanın ən yaşlı futbolçusu peşəkar müqaviləsini daha bir il uzadıb
09:56
Kazuyoşi Miura motivasiyasını qoruduğunu bildirib
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:44
İdman.Biz qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir
Azərbaycan Kuboku: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:20
1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Aston Villa” mövsümün sonunda “Çelsi”nin hücumçusu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır
09:08
Transfermarkt-a görə, Ceksonun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avrodur
Klub Premyer Liqanı tərk etsə, “Tottenhem” oyunçularının maaşları xeyli azaldılacaq
07:13
“Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 29 xalla 16-cı yerdədir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
06:05
“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Tura martın 1-də yekun vurulacaq