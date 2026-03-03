3 Mart 2026
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Futbol
3 Mart 2026 09:44
İdman.Biz xəbər verir ki, 3 mart tarixində yaşıl meydanlarda həm çempionat, həm də kubok çərçivəsində bir sıra maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Aşağıda oyunların siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz:

Azərbaycan Kuboku
19:00 “Zirə” - “Sumqayıt”

Türkiyə Kuboku (Qrup mərhələsi, 4-cü tur)
14:00 “Fethiyespor” - “Karagümrük”
16:30 “İstanbulspor” - “Boluspor”
18:30 “Alanyaspor” - “Qalatasaray”
21:30 “Başakşəhər” - “Trabzonspor”

İspaniya Kral Kuboku (Yarımfinal, cavab oyunu)
23:59 “Barselona” - “Atletiko”

İngiltərə Premyer Liqası
23:30 “Bornmut” - “Brentford”
23:30 “Everton” - “Börnli”
23:30 “Lids” - “Sanderlend”
00:15 “Vulverhempton” – “Liverpul”

İtaliya Kuboku (Yarımfinal, ilk oyun)
23:59 “Komo” - “İnter”

Fransa Kuboku (1/4 final)
23:59 “Strasbur” - “Reyms”

Dünyanın ən yaşlı futbolçusu peşəkar müqaviləsini daha bir il uzadıb
09:56
Futbol

Kazuyoşi Miura motivasiyasını qoruduğunu bildirib
Bu gün Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq
09:32
Futbol

Görüş saat 15:00-da “Dalğa Arena”da keçiriləcək

Azərbaycan Kuboku: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Aston Villa” mövsümün sonunda “Çelsi”nin hücumçusu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır
09:08
Dünya futbolu

Transfermarkt-a görə, Ceksonun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avrodur
Klub Premyer Liqanı tərk etsə, “Tottenhem” oyunçularının maaşları xeyli azaldılacaq
07:13
Dünya futbolu

“Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 29 xalla 16-cı yerdədir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

Tura martın 1-də yekun vurulacaq