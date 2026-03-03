Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz xəbər verir ki, 3 mart tarixində yaşıl meydanlarda həm çempionat, həm də kubok çərçivəsində bir sıra maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Aşağıda oyunların siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz:
Azərbaycan Kuboku
19:00 “Zirə” - “Sumqayıt”
Türkiyə Kuboku (Qrup mərhələsi, 4-cü tur)
14:00 “Fethiyespor” - “Karagümrük”
16:30 “İstanbulspor” - “Boluspor”
18:30 “Alanyaspor” - “Qalatasaray”
21:30 “Başakşəhər” - “Trabzonspor”
İspaniya Kral Kuboku (Yarımfinal, cavab oyunu)
23:59 “Barselona” - “Atletiko”
İngiltərə Premyer Liqası
23:30 “Bornmut” - “Brentford”
23:30 “Everton” - “Börnli”
23:30 “Lids” - “Sanderlend”
00:15 “Vulverhempton” – “Liverpul”
İtaliya Kuboku (Yarımfinal, ilk oyun)
23:59 “Komo” - “İnter”
Fransa Kuboku (1/4 final)
23:59 “Strasbur” - “Reyms”