“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”

“Bu, mənim yeni komandamda ilk oyunum idi”.
Bu sözləri “Xankəndi”nin futbolçusu Qurban Məhərrəmov deyib.
Oyunçu İkinci Liqanın 16-cı turunda “Araz Saatlı”ya qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.
“Araz Saatlı”ya qarşı matça ciddi hazırlaşmışdıq. Çətin oyun olacağını bilirdik. Amma əsas olan qalib gəlməkdir. Bunu da bacardığımız üçün şadıq”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.
O, rəqibin ilk dövrədəki görüşdən fərqli çıxış etdiyini söyləyib:
“Onların heyətində yeni transferlər var idi. Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”.
Futbolçu ötən turda çempionatdakı əsas rəqibləri “Qaradağ Lökbatan”a qalib gəldikləri qarşılaşmanı xatırlayıb:
“Ötən tur “Qaradağ Lökbatan”la qarşılaşmadan sonra futbolçularımızda rahatlıq yaranmışdı. Bu, normal bir haldır”.