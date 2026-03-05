5 Mart 2026
“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”

5 Mart 2026 13:09
77
“Bu, mənim yeni komandamda ilk oyunum idi”.

Bu sözləri “Xankəndi”nin futbolçusu Qurban Məhərrəmov deyib.

Oyunçu İkinci Liqanın 16-cı turunda “Araz Saatlı”ya qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Araz Saatlı”ya qarşı matça ciddi hazırlaşmışdıq. Çətin oyun olacağını bilirdik. Amma əsas olan qalib gəlməkdir. Bunu da bacardığımız üçün şadıq”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.

O, rəqibin ilk dövrədəki görüşdən fərqli çıxış etdiyini söyləyib:

“Onların heyətində yeni transferlər var idi. Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”.

Futbolçu ötən turda çempionatdakı əsas rəqibləri “Qaradağ Lökbatan”a qalib gəldikləri qarşılaşmanı xatırlayıb:

“Ötən tur “Qaradağ Lökbatan”la qarşılaşmadan sonra futbolçularımızda rahatlıq yaranmışdı. Bu, normal bir haldır”.

