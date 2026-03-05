5 Mart 2026
AZ

Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
5 Mart 2026 11:33
64
Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ

“Mənim üçün fərqi yoxdur. Bizi ölkə kubokunda daha iki oyun gözləyir. Finala çıxmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”.

Bunu “Qarabağ”ın braziliyalı futbolçusu Kadi Borges sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda “Şamaxı”nı 3:1 hesabı ilə məğlub etdiniz. Oyunla bağlı nə deyə bilərsiniz?

- ⁠Bizim üçün bütün yarışlar önəmlidir. Həm çempionat, həm də kuboku buna şamil edirəm. Qatıldığım turnirdə qarşımıza maksimum hədəflər qoyuruq. Premyer Liqada çempion olmaq istəyiriksə, ölkə kubokunda da hədəfimiz eynidir. İlk görüşdə nəticə bizim xeyrimizə olmasa da, geridönüş edə bildik. Düşünürəm ki, cavab qarşılaşmasında yaxşı oynadıq. Layiqli qələbə ilə yarımfinala yüksəldik.

- Matçın əlavə vaxta getmək ehtimalı var idi. Rəqib futbolçu penaltini boşa verdi…

- ⁠Futboldur. Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır. Əgər penaltini düzgün yerinə yetirsəydi, əlavə vaxtda da mübarizə aparmağa hazır idik. Belə hallar olur.

- Yarımfinaldakı rəqibiniz bu gün bəlli olacaq. “Sabah”, yoxsa “Qəbələ” ilə qarşılaşmaq istəyirsiniz?

- ⁠Mənim üçün fərqi yoxdur. Bizi ölkə kubokunda daha iki oyun gözləyir. Finala çıxmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik.

- Yavaş-yavaş mövsümün sonuna yaxınlaşırıq. Hər iki cəbhədə çempion ola biləcəksiniz?

- ⁠Futbolda hər nəticə mümkündür. Amma niyə də yox?

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ
11:57
Futbol

“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, İkinci hissədə oyuna nəzarəti ələ aldıq
Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO
11:45
Azərbaycan futbolu

Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO

O, PRO kursları çərçivəsində “Vesterlo”nun məşq prosesini yaxından izləyib
Leonardo Jardim rəsmən “Flamenqo”da: Müqavilənin detalları bəlli olub - FOTO/VİDEO
11:09
Futbol

Leonardo Jardim rəsmən “Flamenqo”da: Müqavilənin detalları bəlli olub - FOTO/VİDEO

Baş məşqçi “Manto Saqrado”nu futbol direktoru Xose Botodan təhvil alıb
39 yaşlı Nani məşqdə hamını heyran qoydu - VİDEO
10:57
Futbol

39 yaşlı Nani məşqdə hamını heyran qoydu - VİDEO

“Aktobe”nin yeni transferi hazırlıq prosesində ustalığını nümayiş etdirdi
Maykl Kerrik: “Tələsik qərarlar verməyəcəyik”
10:33
Futbol

Maykl Kerrik: “Tələsik qərarlar verməyəcəyik”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi məğlubiyyətdən sonra kollektivi təmkinli olmağa çağırıb
“Şimal” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
10:09
Azərbaycan futbolu

“Şimal” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

Tərəflər arasında mövsümün sonunadək qüvvədə olacaq müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib