Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

8 Mart 2026 10:11
Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

İspaniyanın “Barselona” futbol komandası La Liqada “Atletik” üzərində minimal hesablı (1:0) qələbə qazanaraq qapısını növbəti dəfə toxunulmaz saxlayıb. Bu nəticə ilə xallarını 68-ə çatdıran kataloniyalılar turnir cədvəlindəki liderliyini möhkəmləndirərək ən yaxın izləyicisi ilə xal fərqini dörd çatdırıblar.

İdman.Biz “Mundo Deportivo” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında Hansi Flik son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilən yüksək müdafiə xətti taktikası barədə danışıb.

Almaniyalı mütəxəssis bu üslubun riskli olmadığını vurğulayıb:

“İnsanlar daim deyirlər: “Yüksək xətt, müdafiə xətti!”. Amma problem bu deyil. Müdafiə xəttini nə qədər öndə qurmağımızın və ya orada hansı oyunçuların yer almasının əhəmiyyəti yoxdur”.

Təcrübəli məşqçi uğurun sirrinin pressinqdə olduğunu əlavə edib:

“Əsas məsələ bizim necə pressinq etməyimizdir. Əgər rəqibə düzgün təzyiq göstəririksə, yüksək müdafiə xətti mükəmməl işləyir. Əks halda, arxada boşluqlar verməyimiz qaçılmazdır”.

Qeyd edək ki, bu mövsüm “Barselona” rəqiblərini 84 dəfə ofsayd tələsinə salmaqla Avropanın “Böyük beşlik” liqalarında bu göstəricidə ilk pillədə qərarlaşıb.

