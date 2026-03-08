Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq.
İdman.Biz liqalar üzrə oyun proqramını təqdim edir:
Azərbaycan Premyer Liqası
15:00 “Şamaxı” - “İmişli”
19:15 “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan”
Türkiyə Super Liqası
14:30 “Çaykur Rizaspor” - “Antalyaspor”
14:30 “Qaziantep” - “Karagümrük”
17:00 “Konyaspor” - “Kasımpaşa”
20:00 “Fənərbağça” - “Samsunspor”
İngiltərə Kuboku
16:00 “Fulhem” - “Sauthempton”
17:30 “Port Veyl” - “Sanderlend”
20:30 “Lids Yunayted” - “Norviç Siti”
İspaniya La Liqası
17:00 “Vilyarreal” - “Elçe”
19:15 “Xetafe” - “Real Betis”
21:30 “Sevilya” - “Rayo Valyekano”
23:59 “Valensiya” - “Alaves”
İtaliya Seriya A
15:30 “Leççe” - “Kremoneze”
18:00 “Boloniya” - “Verona”
18:00 “Fiorentina” - “Parma”
21:00 “Cenoa” - “Roma”
23:45 “Milan” - “İnter”
Almaniya Bundesliqası
18:30 “Sankt-Pauli” - “Ayntraxt Frankfurt”
20:30 “Union Berlin” - “Verder”
Fransa Liqa 1
18:00 “Lans” - “Metz”
20:15 “Brest” - “Havr”
20:15 “Lill” - “Loryan”
20:15 “Nitsa” - “Renn”
23:45 “Lion” - PSJ