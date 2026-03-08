8 Mart 2026
AZ

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 09:49
70
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq.

İdman.Biz liqalar üzrə oyun proqramını təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası
15:00 “Şamaxı” - “İmişli”
19:15 “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan”

Türkiyə Super Liqası
14:30 “Çaykur Rizaspor” - “Antalyaspor”
14:30 “Qaziantep” - “Karagümrük”
17:00 “Konyaspor” - “Kasımpaşa”
20:00 “Fənərbağça” - “Samsunspor”

İngiltərə Kuboku
16:00 “Fulhem” - “Sauthempton”
17:30 “Port Veyl” - “Sanderlend”
20:30 “Lids Yunayted” - “Norviç Siti”

İspaniya La Liqası
17:00 “Vilyarreal” - “Elçe”
19:15 “Xetafe” - “Real Betis”
21:30 “Sevilya” - “Rayo Valyekano”
23:59 “Valensiya” - “Alaves”

İtaliya Seriya A
15:30 “Leççe” - “Kremoneze”
18:00 “Boloniya” - “Verona”
18:00 “Fiorentina” - “Parma”
21:00 “Cenoa” - “Roma”
23:45 “Milan” - “İnter”

Almaniya Bundesliqası
18:30 “Sankt-Pauli” - “Ayntraxt Frankfurt”
20:30 “Union Berlin” - “Verder”

Fransa Liqa 1
18:00 “Lans” - “Metz”
20:15 “Brest” - “Havr”
20:15 “Lill” - “Loryan”
20:15 “Nitsa” - “Renn”
23:45 “Lion” - PSJ

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”
10:11
Futbol

Hansi Flik tənqidlərə cavab verdi: “Problem müdafiə xəttində deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletik”lə oyundan sonra taktiki planlarını müdafiə edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək
10:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” ilə üz-üzə

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır
21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub
09:08
Dünya futbolu

21-ci əsrdə “Barselona”da bir mövsümdə yalnız iki ispan Yamaldan daha çox qol vurub

Yamal bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyun keçirib
Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır
08:13
Dünya futbolu

Kloppun adı yenidən “Real Madrid”lə hallandırılır

Alman məşqçinin meneceri mümkün təyinatla bağlı deyilənlərə münasibət bildirib
Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq
07:10
Dünya futbolu

Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq

Brandt 2019-cu ildən bəri Dortmund klubundadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub