7 Mart 2026
AZ

“Arsenal” “Mensfild Taun”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 18:21
65
“Arsenal” “Mensfild Taun”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib

“Mensfild Taun” və “Arsenal” arasında keçirilən İngiltərə Kubokunun beşinci raund matçı başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə Premyer Liqası komandası 2:1 hesabı ilə qalib gələrək ¼ finala çıxıb. Oyun Mensfilddəki “One Call” stadionunda baş tutub.

Noni Madueke 41-ci dəqiqədə hesabı açaraq qonaqların hesabda irəli çıxmasını təmin edib. 50-ci dəqiqədə Uill Evans hesabı b\rabərləşdirib. 66-cı dəqiqədə Ebereçi Eze qələbə qolunu vurub.

Dörddəbir final oyunlarının püşkatması 9 martda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi üçün 80 milyon avro təklif etməyə hazırdır
18:30
Dünya futbolu

“Liverpul” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi üçün 80 milyon avro təklif etməyə hazırdır

“Çelsi” də bu transfer pəncərəsində Murilyonu transfer etməyi düşünür
İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:40
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

1/8 final mərhələsində favoritlərlə yanaşı, sürprizlərə ümid edən autsayderlər də diqqət mərkəzindədir
İran çempionatında çıxış edən özbəkistanlı futbolçuların hamısı bu ölkəni tərk ediblər
17:20
Futbol

İran çempionatında çıxış edən özbəkistanlı futbolçuların hamısı bu ölkəni tərk ediblər

Özbəkistanlı futbolçular vəziyyətin gərginləşməsi fonunda vətənlərinə qayıdıblar
“Arsenal” tarixə düşdü
16:20
Futbol

“Arsenal” tarixə düşdü

London klubu rəsmi oyuna start heyətində iki 16 yaşlı futbolçu ilə çıxdı
İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
16:00
Futbol

İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Çempionatın lideri “San-Siro”da Lautaro olmadan oynayacaq, “Milan” isə skudetto uğrunda mübarizədə qalmağa çalışır
La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO
14:26
Futbol

La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO

27-ci turun ilk oyununda "Real Madrid" çətin qələbə qazandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub