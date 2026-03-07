7 Mart 2026
AZ

“Çelsi” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır - Konur

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 19:46
117
“Çelsi” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır - Konur

“Brentford”un hücumçusu Kevin Şade “Çelsi”yə keçə bilər.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Ekrem Konur sosial mediada məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “Çelsi” “Tottenhem”, “Bavariya” və “İnter” tərəfindən də izlənilən 24 yaşlı futbolçu ilə maraqlanır. “Çelsi” Şade üçün 50-70 milyon avro dəyərində təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.

Bu mövsüm alman hücumçu bütün yarışlarda 29 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Şadenin “Brentford”la hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin ortalarına qədərdir.

Transfermarkt-ın məlumatına görə, Kevin Şadenin bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Malyorka” Demiçelisin rəhbərliyi altında ilk matçında heç-heçəyə nail olub
20:14
Dünya futbolu

“Malyorka” Demiçelisin rəhbərliyi altında ilk matçında heç-heçəyə nail olub

“Malyorka” dörd oyunluq məğlubiyyət seriyasına son qoyub
A Seriyası: “Komo” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib
20:05
Dünya futbolu

A Seriyası: “Komo” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib

Qazanılan üç xal “Komo”ya 51 xal toplamağa imkan verib
Alleqri “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi ola biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib
19:27
Dünya futbolu

Alleqri “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi ola biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib

“Real Madrid” bu yay italyan mütəxəssislə müqavilə bağlamaq üçün üçüncü cəhd edə bilər
“Liverpul” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi üçün 80 milyon avro təklif etməyə hazırdır
18:30
Dünya futbolu

“Liverpul” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi üçün 80 milyon avro təklif etməyə hazırdır

“Çelsi” də bu transfer pəncərəsində Murilyonu transfer etməyi düşünür
“Arsenal” “Mensfild Taun”u çətinliklə məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib
18:21
Dünya futbolu

“Arsenal” “Mensfild Taun”u çətinliklə məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib - VİDEO

Oyun Mensfilddəki “One Call” stadionunda baş tutub
İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:40
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

1/8 final mərhələsində favoritlərlə yanaşı, sürprizlərə ümid edən autsayderlər də diqqət mərkəzindədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub