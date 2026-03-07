“Çelsi” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır - Konur

“Brentford”un hücumçusu Kevin Şade “Çelsi”yə keçə bilər.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Ekrem Konur sosial mediada məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, “Çelsi” “Tottenhem”, “Bavariya” və “İnter” tərəfindən də izlənilən 24 yaşlı futbolçu ilə maraqlanır. “Çelsi” Şade üçün 50-70 milyon avro dəyərində təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Bu mövsüm alman hücumçu bütün yarışlarda 29 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Şadenin “Brentford”la hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin ortalarına qədərdir.
Transfermarkt-ın məlumatına görə, Kevin Şadenin bazar dəyəri 35 milyon avrodur.